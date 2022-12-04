Adanaspor-Göztepe maç sonucu: 2-2

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Adanaspor sahasında Göztepe ’yi ağırladı. Gol düellosuna sahne olan maç 2-2 sona erdi. Yeni Adana Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi takım 4. dakikada Pedro Nuno ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip 15. dakikada Yasin Öztekin skoru eşitledi: 1-1. Adana ekibi 71. dakikada Ahmethan Köse’nin golüyle yeniden öne geçti. Göztepe forması giyen Romal Palmer uzatma dakikalarında attığı golle maçın sonucunu belirledi: 2-2. Bu sonucun ardından her iki takım da puanlarını 18’e yükseltti. Önemli anlar şu şekildeydi:

Palmer parladı

4. dakikada Adanaspor’da sol kanattan atak geliştiren Emre, içeri doğru ortaladı. Nuno’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 15’te İsmail ve Palmer’in şutları üst üste direkten geri döndü, ceza sahası içerisinde topla buluşan Yasin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 71’de Adanaspor’da Iseka, topuk pasıyla Ahmethan’ı gördü. Ahmethan’ın sert vuruşunda gol oldu: 2-1. 84’te Göztepe’de sol kanattan atak geliştiren Atanga, pasını Palmer’e gönderdi. Palmer’in sert vuruşunda skor tayin edildi: 2-2.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Serkan Çimen, Özgür Ertem

ADANASPOR: Hasan - Ferhat, Yiğithan, Roche, Emre, Hakkı (Dk. 70 Ahmethan), Benasser, Nuno (Dk. 69 Hakan), Burak, Tetteh (Dk. 81 Hüseyin), Jallow (Dk. 50 Iseka)

GÖZTEPE: Ekrem (Dk. 62 Arda) - Tarık (Dk. 76 Ali), Dino, Emir, Atınç, İsmail, Yalçın (Dk. 76 Tuğbey), Palmer, Yasin (Dk. 90 Gottwalt), Tijanic, Kvasina (Dk. 76 Atanga)

GOLLER: Dk. 4 Nuno, Dk. 71 Ahmethan (Adanaspor), Dk. 15 Yasin, Dk. 84 Palmer (Göztepe)