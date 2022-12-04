Adanaspor-Göztepe maç sonucu: 2-2
Aynı puandaki iki takım; Adanaspor’la Göztepe kozlarını paylaştı. Önce Toros Kaplanı öne geçti, İzmir temcilcisi cevap verdi. Ev sahibi üstünlüğü yakalayıp, “Tam kazandım” derken Palmer eşitliği getirdi. Taraflar 1’er puanla yetindi.
Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Adanaspor sahasında Göztepe ’yi ağırladı. Gol düellosuna sahne olan maç 2-2 sona erdi. Yeni Adana Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi takım 4. dakikada Pedro Nuno ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip 15. dakikada Yasin Öztekin skoru eşitledi: 1-1. Adana ekibi 71. dakikada Ahmethan Köse’nin golüyle yeniden öne geçti. Göztepe forması giyen Romal Palmer uzatma dakikalarında attığı golle maçın sonucunu belirledi: 2-2. Bu sonucun ardından her iki takım da puanlarını 18’e yükseltti. Önemli anlar şu şekildeydi:
Palmer parladı
4. dakikada Adanaspor’da sol kanattan atak geliştiren Emre, içeri doğru ortaladı. Nuno’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 15’te İsmail ve Palmer’in şutları üst üste direkten geri döndü, ceza sahası içerisinde topla buluşan Yasin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 71’de Adanaspor’da Iseka, topuk pasıyla Ahmethan’ı gördü. Ahmethan’ın sert vuruşunda gol oldu: 2-1. 84’te Göztepe’de sol kanattan atak geliştiren Atanga, pasını Palmer’e gönderdi. Palmer’in sert vuruşunda skor tayin edildi: 2-2.
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Serkan Çimen, Özgür Ertem
ADANASPOR: Hasan - Ferhat, Yiğithan, Roche, Emre, Hakkı (Dk. 70 Ahmethan), Benasser, Nuno (Dk. 69 Hakan), Burak, Tetteh (Dk. 81 Hüseyin), Jallow (Dk. 50 Iseka)
GÖZTEPE: Ekrem (Dk. 62 Arda) - Tarık (Dk. 76 Ali), Dino, Emir, Atınç, İsmail, Yalçın (Dk. 76 Tuğbey), Palmer, Yasin (Dk. 90 Gottwalt), Tijanic, Kvasina (Dk. 76 Atanga)
GOLLER: Dk. 4 Nuno, Dk. 71 Ahmethan (Adanaspor), Dk. 15 Yasin, Dk. 84 Palmer (Göztepe)