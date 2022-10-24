Adanaspor-Gençlerbirliği maç sonucu: 2-1

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'de 10. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Youssef Ait Bennasser (Penaltı) ve Ahmethan Köse'nin golleriyle 3 maç sonra kazanan Adana ekibi, 11 puanla 13. sıraya yerleşti. Konuk takımın tek sayısını Barış Alıcı kaydetti. 7 maçtır kazanamayan, 3 maçtır kaybeden Başkent temsilcisi ise 6 puanla 17. basamakta haftayı kapattı.

Maçtan dakikalar:

17. dakikada sağ kanattan uzun atılan topu ceza sahası solunda kontrol eden Belyaev, ceza sahası dışındaki Aksel’e pasını verdi. Aksel, sol ayağıyla şutunu çekerken meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

34. dakikada Adanaspor’da penaltının başına Bennasser geçti. Sağ ayağının içiyle sağ köşeye vuran Bennasser topu ağlarla buluşturdu. 1-0

42. dakikada Aksel, sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe ortasını açtı. İlker kafayla topu arkaya sektirdi. Ardından Barış’ın kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

77. dakikada Bennasser ceza sahasına ortasını açtı. Ahmethan, sol ayağıyla röveşata vuruşunu yaptı. Top kale alanında yere çarpıp ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Adem Cinek xx, Hüseyin Tetik xx, Mehmet Kapluhan xx

Adanaspor: Hasan Hüseyin xx, Burak Can xx, Evren xx (Mehmet Etöz dk.70 x), Roche xx, Emre xx, Hakan xx, Bennasser xx (Metehan Altunbaş dk. 85 ?), Tetteh xx (Hakkı Türker dk. 79 x), Ahmethan xx, Burak xx, Jallow xx (Hüseyin Öztürk dk. 70 x)

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Yiğithan Güveli, Metehan Altunbaş, Berkan Fırat, Nuno, Hakkı türker, Hüseyin Öztürk, Mehmet Etöz, Metehan Mollaoğlu, İbrahim Aksu

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Gençlerbirliği: Übeyd xx, Göktuğ xx, Metehan xx, Gökhan xx, Seyit xx (Gökhan Altıparmak dk.88 ?), Aksel xx (Ahmet Tuzcu dk.84 ?), Grechyshkin xx (Ataberk Gök dk.85 ?), Barış xx, Serdarcan xx, Belyaev xx, İlker xx

Yedekler: Ahmet Köyönü, Atalay Gökçe, Musa Şahindere, Mert Kula, Ahmet Tuzcu, Gökhan Altıparmak, Ataberk Gök, Baran Kayıkçı, Abdullah Şahindere, Mert Kabasakal

Teknik Direktör: Taşkın Aksoy

Goller: Bennasser (dk. 34 pen.), Ahmethan Köse (dk.77) (Adanaspor), Barış Alıcı (dk.42) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Metehan Mert, Seyit Kahya (Gençlerbirliği)