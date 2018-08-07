Adanaspor, Spor Toto 1. Lig’de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında 11 Ağustos Cumartesi günü sahasında Tetiş Yapı Elazığspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-beyazlılar, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde Osman Yereşen Tesisleri’nde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, yarı sahada yapılan maçın ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamlandı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmana, sakatlığı devam eden Onur Akbay dışında tüm futbolcular katıldı.