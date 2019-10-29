Adanaspor - Diyarbekirspor maç sonucu: 3-0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Adanaspor konuk ettiği Diyarbekirspor’u 3-0 mağlup etti. Turuncu-beyazlıların 3 golünü de Ahmet Dereli attı.

Maçtan dakikalar:

21. dakikada orta alandan topu alan Utku, rakip iki oyuncuyu geçerek ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içerisinde bulunan Okan Adil gelen topu kontrol edip kaleye şut çekti. Meşin yuvarlak kalenin sol direğinin yanından dışarı çıktı.

23. dakikada soldan Özkan Taştemur’un ortaladığı topa yükselen Ahmet Dereli müsait pozisyonda kalenin üst direğinden auta attı.

28. dakikada ceza sahası önünden girdiği ikili mücadele sonuca rakipten topu kapan Eren, solunda bulunan Ahmet Dereli’ye attı. Topu alarak ceza sahası içerine girdi. Ahmet Dereli’nin kaleye çektiği topu kaleci Mehmet Kurtardı.

30. dakikada orta sahada rakipten topu kapan Eren, hızlı bir şekilde ilerleyerek rakip kaleye kadar geldi. Kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda solda boşta bulunan Ahmet Dereli’ye pas verdi. Boşta olan Ahmet Dereli yerden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

35. dakikada Adanaspor, Ahmet Dereli’nin ceza sahası çizgisi önünde İbrahim Has tarafından düşürülmesi sonucu faul kazandı. Faul atışını kullanan Ahmet Dereli topu kalenin üst direğinden auta gönderdi.

47. dakikada Adanaspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta topu alan Adil, ceza sahasına orta yaptı. Topa yükselen Ahmet Dereli’nin kafa vuruşunu kaleci Mert Pala çıkardı.

54. dakikada Adanaspor’un etkili geldiği pozisyonda ceza sahası içerisinde topla buluşan Utku’nun şutu direkten geri döndü.

63. dakikada Diyabekir Spor geliştirdiği pozisyonda Taner ceza sahası dışından topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

75. dakikada orta alanda topu alan Utku ceza sahasına girdi. Ceza sahasında Utku’nun yerde verdiği pasta Ahmet Dereli topu ağlarla buluşturdu. 2-0

80. dakikada orta sahadan topu alan Utku 3 kişi çalımlayarak ceza sahası çizgisi üzerine girdi. Ardından Utku müsait durumda Ahmet Dereli'ye pas verdi. Topu kontrol eden Ahmet Dereli şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Levent Balcı xx, Uğur Erdoğan xx, Tolga Özcanxx

Adanaspor: İrfan Can xx, Uğur Göktaş xx, Ahmet Dereli xxx, Abdulkadir Özdemir xx (Kağan Söylemezgiller dk. 63 x) (Enes Yasin Akyol dk. 74 ?), Eren Keleş x (Furkan Özçal dk. 46 x), Utku Şen xxx, Marvin Sinan xx, Serhat Tunç xx, Evren Korkmaz xx, Okan Adil Kurt xx, Özkan Taştemur xx

Yedekler: İsa Doğan, Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Özgür Özdemir, Semir Uçar, İbrahim Aksu

Diyarbekirspor: Mert Pala xx, İbrahim Has xx, Serhat Zübeyr Koruk xx, Taner Çekiç xx, Burak Başkaya xx (Tolunay Yurtsever dk. 61 x) , Faruk Yaldıran xx, Uğur Ayhan xx, Maksut Birben xx (Hakan Arslantürk dk. 88 ?), Doğukan Bad xx, Onur Paksoy xx (Gökzdeniz Karadeniz dk. 72 x), Furkan Yılgın xx

Yedekler: Murat Yıldırım, Şevket Güngör

Goller: Ahmet Dereli (dk. 30, dk. 75 ve 80) (Adanaspor)

Kırmızı Kart: Uğur Ayhan (dk. 66) (Diyarbekirspor)

Sarı Kartlar: İbrahim Has, (Diyarbekirspor), Enes Yasin Akyol (Adanaspor)