Adanaspor, Demirbakan yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’da Cihat Arslan’dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Coşkun Demirbakan, turuncu-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.
Akdeniz ekibi, ligin 7. haftasında deplasmanda Giresunspor’la yapacağı maçın hazırlıklarına Osman Yereşen Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Takımla ilk antrenmanına çıkan teknik direktör Coşkun Demirbakan, çalışma öncesi oyuncularla toplantı yaptı.
Turuncu-beyazlı ekip, daha sonra yenileme antrenmanı gerçekleştirdi.
İdmana, sakatlığı bulunan Berkan Yıldırım katılmazken, Ahmet Dereli ise takımla çalışmalara başladı.
Adanaspor, ligde 6 haftalık periyotta galip gelemezken, 3 beraberlikle 3 puan toplayabildi.