Adanaspor-Bursaspor maçı öncesi son dakika gelişmesi

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü konuk edeceği Bursaspor maçı ile ilgili açıklama yaptı. Adana temsilcisi, karşılaşmanın Yeni Adana Stadı'nın zemin bakımına alınması nedeniyle İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

Turuncu Beyazlı ekipten yapılan açıklamada; ''Adanaspor'umuzun Spor Toto 1. Lig 20. hafta mücadelesinde sahasında oynayacağı Bursaspor karşılaşması Yeni Adana Stadyumu zemininin bakıma alınması nedeniyle 8 Ocak 2022 tarihinde saat 16.00'da İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.



