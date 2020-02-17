Adanaspor-BB Erzurumspor maç sonucu: 0-0

TFF 1. Lig’de 22. haftanın kapanış maçında Adanaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0-0 berabere kaldı.

17 Şubat 2020, Pazartesi 21:25 Son Güncelleme:
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Adanaspor-BB Erzurumspor maç sonucu: 0-0

TFF 1. Lig’de 22. haftanın kapanış maçında Adanaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0-0 berabere kaldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yasin Kol, Cemal Bingül, Emrah Ünal

Adanaspor: Karacic, Savaş Polat, Hakan Çinemre, Mehmet Sedef, Canberk Dilaver, Diop, Eren Keleş, Furkan Özçal (Dk. 69 Mustafa Samican Keskin), Hakan Barış (Dk. 88 Umut Sözen), Ahmet Dereli, Eze (Dk. 57 Roni)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Aykut Demir, Osman Çelik, Mucahit Albayrak, Scuk, Sissoko (Dk. 71 Hamroun), Obertan (Dk. 84 Yusuf Acer), Emrah Başsan, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 62 Ömer Şişmanoğlu), Oltan Karakullukçu

Sarı kartlar: Dk. 2 Diop, Dk. 9 Hakan Barış, Dk. 68 Roni, Dk. 86 Ahmet Dereli, Dk, 90+1 Eren Keleş (Adanaspor), Dk. 45 Mehmet Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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