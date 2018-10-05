Adanaspor, Balıkesirspor maçına hazırlanıyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, 7 Ekim Pazar günü Balıkesirspor Baltok ile evinde yapacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-beyazlı ekip, Osman Yereşen Tesisleri’nde teknik direktör Coşkun Demirbakan nezaretinde taktik çalışması yaptı.

Sakatlığı bulunan Berkan Yıldırım takımdan ayrı çalıştı. Adanaspor yarın yapacağı idmanla Balıkesirspor Baltok maçı hazırlıklarını tamamlayıp tesislerde kampa girecek.

Öte yandan AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ve Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin, Osman Yereşen Tesisleri’ne gelerek futbolculara baklava ikram etti.

Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül ise Fikret Yeni ve Şahin Çetin’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.