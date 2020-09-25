Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maç sonucu: 0-0

TFF 1’inci Lig’in 3’üncü haftasında Adanaspor, evinde ağırladığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.
30’uncu dakikada Adanaspor’un atağında Umut, rakip savunmanın arkasına sarkan Ömer’e ara paso gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer şutunu çekti ancak top üstten auta çıktı.
37’inci dakikada Ankara Keçiörengücü’nün sol kanattan gerçekleştirdiği atakta Soner topu ceza sahasına ortaladı. Uğur’un sağ çaprazdan uzak köşeye şutunda top üstten auta çıktı.
67’nci dakikada Adanaspor’da aldığı ara pasıyla ceza sahasına giren Ozegovic’i formasından çeken Samet, kırmızı kart gördü.
Karşılaşma, golsüz sonuçlandı.
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Koray Gençlerler (xxx), Gökhan Memişoğlu (xxx), Murat Tuğberk Curbay (xxx)
ADANASPOR: Karacic (xx)- Eren Korkmaz (xx), Donkor (xx), Furkan (xx), Canberk (xx), Umut (x)(Dk. 64 Sami Can (x), Celil (x)(Dk. 76 Ryan (?), Uğurcan (xx), Ömer (x)(Dk. 64 Belem (x), Eren Keleş (x)(Dk. 85 Ozan (?)
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx)- Samet (x), Fatih (x), Abdulkadir (xx), Soner (xx), Süleyman (x)(Dk. 90 Erdal (?), Cem (x)(Dk. 79 Barış (?), Burak (x)(Dk. 70 Osman (x), Uğur (xx), Dialiba (x)(Dk. 90 Adewale (?), Kone (x)(Dk. 46 Dodoo (x)
SARI KARTLAR: Eren Korkmaz, Uğurcan, Belem (Adanaspor), Uğur, Burak (Ankara Keçiörengücü)
KIRMIZI KART: Dk. 66 Samet Akaydın