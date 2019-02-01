Adanaspor, Afyonkarahisar'a gidiyor

Afjet Afyonspor ile oynayacağı Spor Toto 1.Lig 20. hafta karşılaşması için hazırlıklarını tamamlayan Adanaspor, iki eksikle Afyonkarahisar yoluna çıkıyor.

01 Şubat 2019, Cuma 18:23
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Adanaspor, Afyonkarahisar'a gidiyor

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında pazar günü deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak Adanaspor, yarın sabah saatlerinde Afyonkarahisar’a gitmek için yola çıkacak. 

Turuncu-beyazlılar bugün öğle saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri’nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. 3 Şubat Pazar günü saat 16.00’da, Zafer Stadı’nda oynanacak olan Afjet Afyonspor-Adanaspor karşılaşmasını Antalya bölgesinden Sarper Barış Saka yönetecek. 

Adanaspor’da sarı kart cezalısı olan Gökhan Sazdağı ve Onur Akbay maçta görev alamayacak. 

İHA

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