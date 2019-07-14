Adanaspor, 5 hazırlık maçı oynayacak

Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu Abant’ta bir otelde sürdürüyor. Teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde çalışmalarına devam eden Adanaspor'da akşam antrenmanında düz koşu ve ısınmanın ardından core, denge çalışması, yarı sahada 6'ya 3 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman teknik ve taktik oyunlarla son buldu.

MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU

Adanaspor, Bolu’da geçirdiği kamp dönemi boyunca 5 hazırlık maçı oynayacak. İlk hazırlık maçını 23 Temmuz Salı günü Tuzlaspor’la yapacak olan Adanaspor, 29 Temmuz Pazartesi Keçiörengücü, 31 Temmuz Çarşamba Fatih Karagümrük, 5 Ağustos Pazartesi İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Adanaspor yeni sezon öncesi son hazırlık maçını ise Boluspor ile oynayacak.