Adanaspor, 31 yaşındaki Selçuk Erdoğan’la anlaşmak üzere

Adanaspor Başkanı Bayram Akgül’ün, kulüp ofisinde Selçuk Erdoğan’la bir görüşme gerçekleştirdiği gelen haberler arasında sıcaklığını koruyor.

Beşiktaş ’ta feda döneminde 21 yaşında başladığı antrenörlük kariyeriyle Avrupa'nın en genç antrenörü ünvanını kazanan Selçuk Erdoğan Spor Toto Süper Lig’de Sivasspor , Bursaspor , Adana Demirspor, Kayserispor, Antalyaspor, Eskişehirspor, Adanaspor ve Ankaragücü’nde yardımcı antrenörlük yapmıştı.

Bir dönem Bursaspor’un sportif direktörlüğünü yapan Selçuk Erdoğan’ın ismi, yüksek orandaki hisseleri yabancı ortak Sport Republic’e satılan Göztepe ile de sezon başında sıkça anılmıştı.