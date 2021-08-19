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Adanalı genç kaleci Furkan, Malatya Belediyespor'da

Adanalı genç kaleci Furkan, Malatya Belediyespor'da

19 Ağustos 2021, Perşembe 15:00 Son Güncelleme:
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Adanalı genç kaleci Furkan, Malatya Belediyespor'da

ADANA, (DHA)-  Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'da forma giyen Adanalı kaleci Furkan Güzel, 3’üncü Lig 2’nci Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a transfer oldu.
Nevşehir Belediyespor'da geçen sezon 7 maçta sahaya çıkan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç kaleci Furkan Güzel, Malatya Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Muzaffer Çelik ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Takımın Nevşehir'deki kampına katılarak çalışmalara başlayan genç kaleci, Yeşil-beyazlı ekibin başarısı için mücadele edeceğini söyledi.

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