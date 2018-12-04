Adanalı badmintoncular destek bekliyor

Adana'da badminton sporuna gönül verenler, yurt dışından ve çevre illerden gelen badminton sporcularına yemek verdi. Amerika Birleşik Devletleri, Bulgarıstan, Pakistan gibi ülkelerden ve çevre illerden gelen badminton sporcuları ve hocaları, fikir alışverişinde bulundu. Yemeği organize eden ve 2003 yılında İran'da gördüğü badminton sporuna gönül veren iş adamı Osman Göktekin, yeterli destek göremediklerini ifade etti. İran'dan aldığı bir badminton raketi ve topuyla kente dönen ve badmintonun Adana'da yaygınlaşmasını sağlayan Göktekin, kentin ileri gelenlerinden destek beklediklerini ifade etti.

Düzenlenen yemekte açıklamalarda bulunan Göktekin, gerekli imkanların sağlanmasını isteklerini belirterek, "Burada yurtdışından ve çevre illerden gelen eğitimci hocalardan oluşan yaklaşık 100 misafirimiz var. Hepsi kendi ülkelerinde ya da şehirlerinde salon ve hizmetin olduğunu ancak yeterince oyuncu olmadığından yakınıyor. Adana'da ise çok iyi oyuncular var fakat bizde de imkan ve sahiplenen yok. Adana bunu hak etmiyor. Biz uygun tesisler istiyoruz" diye konuştu.