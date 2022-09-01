Olay adam Mario Balotelli, Sion ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki yıldız gün içinde sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeye imza attı. İsviçre ekibi, Balotelli için Mavi Şimşekler’e 2 milyon 620 Bin Euro ödeyecek. Paranın geri kalan kısmı İtalyan yıldızın alacaklarına sayılacak, ayrıca kalan kısmını da Balotelli tamamlayacak. Sion ile 2025 yılına kadar anlaşma sağlayan Balotelli, yeni kulübünden yıllık 3 milyon Euro kazanacak. Bu sezon Süper Lig ’de 2 maçta 72 dakika sahada kalan golcü oyuncu, geçen sezon ise 33 maçta 19 gol 4 asistlik katkı sağladı.

Sancak kârlı çıktı

Adana Demirspor’un başkanı Murat Sancak, yıldız ismin serbest kalma bedelinin 4 milyon Euro olduğu söylemişti. Bu rakamın 800 bin Euro’sunun ise Balotelli’nin kendisine ait olduğunu vurgulamıştı. Ümraniye maçının ardından Montella ile tartışan Balotelli ardından Adana’dan ayrılmıştı.

Adana Demirspor'un yıldız futbolcu Mario Balotelli'nin Adana'daki son pozu özel jete bindiği bu anlarda çekildi.

Başkan parayı bekliyor

Başkan Murat Sancak, henüz paranın yatmadığını belirtti. Transferin resmiyet kazanması için Sion Kulübü’nden ödeme beklediklerini açıkladı.

Aybaba ve Montella'ya tepki

Türkiye macerasını büyük olay yaşamadan geride bırakan Balotelli, çalıştığı her iki teknik adamla küçük çaplı krizler geçirmişti. Geçen hafta Montella ile tartışan İtalyan yıldız, ilk hocası Samet Aybaba’ya da oyundan çıkarken tepki göstermişti.

Sergen Yalçın'a beyin mesajı!

Balotelli’nin Türkiye serüveni içerisinde hafızalara kazınan olaylarından biri Beşiktaş maçında attığı golün ardından Sergen Yalçın’a dönüp yaptığı hareket vardı. Yıllar önce kendisi hakkında ‘Beyni yok’ diyen Yalçın’a kafasını göstererek sevinen Balotelli, tepkisini dile getirmişti