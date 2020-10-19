Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2018 yılında tüm Türkiye’de hayata geçirilen ve bu yıl pandemi nedeniyle Ağustos ayında başlayan proje kapsamında bugüne kadar 6 bin genç yüzme öğrenmenin sevincini yaşadı.

Yüzme sporunu tabana yaymak maksadıyla yürütülen proje ile Adana’da Ağustos ayında 4 ilçe merkezinde 7 adet portatif yüzme havuzunda başlayan eğitimler, portatif havuzların kaldırılmasının ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün havuzlarında devam ediyor.

Veliler ise hem çocukların il müdürlüğü servisleriyle evden alınması, hem de yüzme öğreniyor olmalarından dolayı tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Covid-19 tedbirleriyle gerçekleştirilen projede yıl sonuna kadar 10 bin gence yüzme öğretmenin hedeflendiği öğrenildi.