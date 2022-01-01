Adana Yeşiloba Hipodromu’nda 3 jokey attan düştü

Yeşiloba Hipodromu'nda günün 6'ncı koşusu olan 'Maiden' mücadelesi saat 16.00'da start aldı. 1200 metre yarışında son 600 metreye girilirken apranti Nizamettin Demir'in yönetimindeki 'Yamoto' isimli safkan devrildi. Demir'in arkasındaki 'Akkuş Kızı' isimli safkanın jokeyi Emrah Sincan ile 'Eylülcemre' isimli atı kontrol eden jokey Mücahit Bayır da yaşanan kazada attan düştü. Kazada atlar da yere savruldu. Attan düşen jokey Mücahit Bayır ayağa kalkarken, Emrah Sincan ile apranti Nizamettin Demir, sahaya giren ambulansta tedavi altına alındı. Yerden kalkamayan ve omzunda sıkıntı yaşadığı öğrenilen jokey Emrah Sincan, ambulansla hastaneye götürüldü.

Akif ÖZDEMİR / ADANA,(DHA)