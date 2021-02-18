Adana'ya yeni yapılan stadyumla ilgili en merak edilen sorulardan biri de stadyumun bulunduğu konumdur. Adana stadyumunun konumu ve stadyumla ilgili en merak edilen soruların cevaplarını derledik.

Adana stadyumu nerede?

Yapımına 2014 yılında başlanan ve tamamen UEFA standartlarına uygun bir şekilde inşa edilen Adana'nın yeni stadyumu, çok yakın bir tarihte şehir halkına merhaba diyecek. Yapımını TOKİ'nin üstlendiği stadyumun, yapımında ve stadyumun iç bölümünde son teknoloji yöntemler ve materyaller kullanılmıştır.

Yeni stadyumun mevkisi ise Sarıçam ilçesinde yer almaktadır. Yeni stadyum, Modern stadyumlarda olması gereken tüm özelliklere sahip olması ile öne çıkıyor. Stadyum, 6 katlı olarak inşa edilmiş. İnşa edildiği alan ise 102 dönümlük bir arazinin, 43 dönümlük bir bölümünü kapsıyor.

Adana'nın yeni stadyumunun adı ne?

Yeni stadyumla ilgili merak edilenlerin başında gelen, stadyumun adının ne olduğu ise şu bilgi ile açıklanabilir: Bir değişiklik söz konusu olmazsa "Yeni Adana Stadyumu" ismi ile yoluna devam edecek. Yeni Adana Stadyumu ismi ile Adanaspor ve Adana Demirspor takımları tarafından kullanılacak.

Yeni Adana Stadyumu'nun kapasitesi ne kadar?

Yeni Adana Stadyumu, yaklaşık olarak 35.000 kişilik bir kapasiteye sahip. Geçmişte, dünyada yer alan bazı stadyumlardaki güvenlik açığı nedeniyle meydana gelen kazalar göz önüne alınarak, son derece titiz bir çalışmayla, gereken güvenlik önlemleri alınarak inşa edilen stadyum, taraftarlarına güvenli bir ortam vadediyor.

Yeni Adana Stadyumu'nun, Ocak 2021 itibarıyla açılışını yapması bekleniyor. Adanaspor ve Adana Demirspor takımları tarafından kullanılacak olan stadyum, açılış günü için geri sayıma başladı. Açılışa, Adana Valisi ve Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın da katılması bekleniyor.