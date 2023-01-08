Adana Valiliğinin, 5 Ocak Adana’nın Kurtuluşu kutlama programında yer alan ve Adana Büyükşehir Belediyesince organize edilen 13. Uluslararası Yarı Maratonu, “İkinci Yüzyılın Birinci Koşusu” mesajıyla düzenlendi.

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü anısına gerçekleştirilen 13. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 2 bin 500 atletin katılımıyla Fuzuli Caddesi'nde başladı. Adana Vali Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın startını verdiği maratonda sporcular, 21 kilometrelik güzergahın ardından Merkez Park'taki bitiş çizgisine ulaştı.

Maratonda erkeklerde Kenya’dan Isaac Kibet Chebuyo birinci, Uganda’dan Isaac Kıbet ikinci, Türkiye’den Ömer Amaçtan üçüncü oldu. Kadınlarda ise Kenya’dan Daisy Jeptoo Kimeli birinci, Türkiye’den Fatma Karasu ikinci olurken Burcu Subatan da üçüncü oldu.

10 kilometrelik koşuda ise erkeklerden Ramazan Baştuğ birinci, İbrahim Karateker ikinci, Abdullah Tuğluk da üçüncü oldu. Kadınlar Gamze Bulut Duvar birinci, Şevval Özdoğan ikinci, Hasibe Demir’de üçüncü oldu.

2 bin 500 koşucu kaydı ile rekor kırıldı

Bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen maratonla İstanbul’dan sonra Türkiye’nin en kapsamlı yarı maraton organizasyonu yapıldı. 21 km yarı maraton, 10 km (10 K) koşusu, Çocuk Koşusu, Engelli Koşusu ve Halk Koşusu olarak 5 koşu organizasyonu bir arada gerçekleştirildi. Yarı Maratonun 21 Km’lik güzergahı Adana’nın tarihi turistik, görülmesi gereken yerlerinden oluştu.

Bu yıl 2 bin 500 koşucu kaydı alınarak rekor kırılan ve 79 hakemin görev aldığı organizasyonda koşu sonrası 180 sporcuya toplam 389 bin 250 TL ödül dağıtıldı.

İHA