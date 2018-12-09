Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, deplasmanda İstanbul Üniversitesi’ni 78-69 yendi.
İstanbul Üniversitesi: 69 - Gündoğdu Adana Basketbol: 78
Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü
Hakemler: Önder Yılmaz, Seyhan Topaloğlu, Alican Alıcı
İstanbul Üniversitesi: İlayda Güner 17, Feride Şevval Akalan 6, Kardelen Gezgin, Fall 5, Watkins 10, Yasemin Güneş 10, Hande Güven 6, Gülse Uğur 15
Gündoğdu Adana Basketbol: Manolya Kurtulmuş 5, Marginean 24, Fatmanur Karakaş, Boyd 18, Ervin 19, Sanem Gamze Zeren 2, Bouthors 5, Zeynep Öykü Kalbisağde 5, Sevgi Tonguç
1. Periyot: 17-20
Devre: 35-49
3. Periyot: 53-58
5 Faulle çıkan: 38.12 Sanem Gamze Zeren (Gündoğdu Adana Basketbol)