Adana Demirspor’un dünyaca ünlü yıldızı Younes Belhanda kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşıyor. Montpellier’nin şampiyon olduğu sezon Fransa’ya damga vuran yıldız isim, Adana Demirspor formasıyla da tarih yazmak için büyük efor harcıyor. Faslı oyuncu takımının Kasımpaşa deplasmanında oynadığı maça da damgasını vurdu. Younes Belhanda, 1 gol 2 asistle adeta takımını sırtladı. Tecrübeli oyuncu Adana Demirspor’da bu sezon 7 gole direkt etki ederek Lacivert-Mavililer’in liderliğinde büyük pay sahibi oldu.

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Galatasaray ’da forma giydiği 4 yılda en skorer dönemini 8 gol attığı 2020- 2021 sezonunda geçiren Belhanda, kendi Türkiye rekorunu kırmaya da böylece çok yakın. Belhanda ligin henüz 10. haftasında 5 gole ulaştı ve önünde 28 hafta daha bulunuyor. Adana Demirspor ise maç fazlasıyla zirvedeki yerini koruyarak tüm dikkatlerini üzerine çekmeye devam ediyor.