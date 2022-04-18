Adana Demirspor’un İtalyan futbolcusu Mario Balotelli, Spor Toto Süper Lig 'in 33'ünçü haftasında oynanan Kasımpaşa mücadelesinin 45+4'üncü dakikasında gördüğü kırmızı kartı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eleştirdi.

31 yaşındaki golcü oyuncu, Kasımpaşa maçında ayağına aldığı darbenin fotoğrafını sosyal medyasında paylaşırken açıklamasında da şu ifadelere yer verdi: "Türkiye ligi, bana kırmızı kart vermen prestijli bir şey olabilir fakat başkalarına düdük çalmamaya ve kart vermemeye devam et."