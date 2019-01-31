Adana Demirspor'un yeni forveti Oleksandr Gladky

Hedefi Süper Lig olarak belirleyen Adana Demirspor, Çaykur Rizespor’da forma giyen Oleksandr Gladky ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

31 Ocak 2019, Perşembe 06:28
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Adana Demirspor'un yeni forveti Oleksandr Gladky

Hedefi Süper Lig olarak belirleyen Adana Demirspor, Çaykur Rizespor’da forma giyen Oleksandr Gladky ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine 2003 yılında Metalist Kharkiv kulübünde başlayan Gladky, daha sonra sırasıyla Kharkiv, Shakhtar Donetsk, Dnipro Dnipropetrovsk, Karpaty Lviv, Shakhtar Donetsk, Dinamo Kyiv, Karpaty Lviv, Chernomoretz Odesa ve Çaykur Rizespor kulüplerinde oynadı.

Kariyerinde daha önce Shakhtar Donetsk’le UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk dahil birçok başarı kazanan 31 yaşındaki Ukraynalı golcü, takımla çalışmalara başladı. 

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