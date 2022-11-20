Uruguay Milli Takımı ile Katar'da mücadele etmeye hazırlanan Luis Suarez, Dünya Kupası heyecanının yanı sıra yeni takımını belirleme sürecini yaşıyor. Ailesi, Luis Suarez adına transfer görüşmelerini yürütüyorlar.

Nacional'den ayrıldı

2021-22 sezonu sonu itibariyle Atletico Madrid ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Luis Suarez, ülkesi ekiplerinden Nacional ile anlaşmıştı. Dünya Kupası öncesi Nacional formasıyla kendini hazır tutan Uruguaylı golcü, takımına önemli bir katkı sağlamış ve son lig şampiyonluğunun mimarlarından olmuştu. Suarez, Dünya Kupası öncesi ise takıma veda etti.

Adana Demirspor'un gündeminde

Yeni adresi merak konusu olan Uruguaylı yıldızın ismi son dönemde Adana Demirspor ile anılıyor. Artem Dzyuba ile yollarını ayıran ve ligde üst sıralardaki mücadelesini sürdüren Adana Demirspor'un Hulk ve Luis Suarez hamleleriyle kadrosunu güçlendirmek istediği belirtilmekte.

İspanya tutkusu azaldı

2014'ten 2022'nin yaz aylarına kadar kariyerini İspanya'da sürdüren Luis Suarez, yeniden LaLiga'da şansını deneme isteğini kaybetmiş durumda. 35 yaşındaki golcünün daha önce Barcelona ve Atletico Madrid formaları giydiği İspanya'da kariyerine devam etme ihtimalinin azalması sonrası yeni durağı da belli oldu.

ABD yolcusu

Luis Suarez'in eşi ve eşinin kız kardeşi, MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile görüşmeler yürütüyor. Relevo'nun haberine göre transfer bitmeye yakın olsa da resmen gerçekleşmesi adına bazı özel şartların sağlanması gerekiyor.

Maaş belirsizliği

MLS'te takımların oyuncularına 1.5 milyon Dolar'dan fazla maaş ödemesi yapması engelleyen bir önlem mevcut. Takım içinde 3 oyuncudan fazlaya bu tutarın üstünde ödeme yapılamıyor. Şimdi Suarez'in bu sisteme nasıl dahil edilebileceği görüşülüyor.

David Beckham da devrede

Luis Suarez'in Galaxy ile görüşmeleri sürerken Inter Miami'nin sahibi David Beckham'ın da tecrübeli oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ifade ediliyor. Fakat Suarez Ailesi için öncelikli tercihin Los Angeles Galaxy olduğu belirtilmekte.

Gremio'dan son dakika teklifi

Suarez, MLS yolunda olsa da Brezilya ekibi Gremio da devreye girmiş durumda. Gremio'nun son dakika teklifinin şartlar bakımından oldukça cazip olduğu ifade ediliyor.