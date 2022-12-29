Bu sezon yıldızlar topluluğu ile lige giriş yapan Adana Demirspor'da hedefler büyüktü. Nitekim Vincenzo Montella'nın öğrencileri, 2022'nin son maçı öncesinde aradığını bulup, şampiyonluk potasına girdi. Mavi Şimşekler'in şimdiki rakibi ise Beşiktaş olacak. Mavi-Lacivertliler, Kara Kartal'a karşı oynadığı son 10 maçta galibiyet yüzü göremedi. Adana temsilcisi, bu süreçte 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Mavi Şimşekler'in ilk hedefi, zorlu karşılaşmada bu kötü seriye noktayı koymak.

Tarihe geçecek

Diğer yandan ise Adana Demirspor, Süper Lig tarihindeki en iyi sezonunu geride bırakıyor! Ligde oynadığı son 11 maçta tek bir yenigisi bile olmayan Montella'nın öğrencileri, bu maçta da yenilmezse kulüp tarihi adına önemli bir kilometre taşını geride bırakacak. Yani Adana Demirspor, lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yakalayacak.

Mertcan Polat