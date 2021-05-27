Süper Lig’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor’un kulüp başkanı Murat Sancak, genç, koşan ve mücadele eden bir takım oluşturmayı istediklerini söyledi. Süper Lig hasretlerinin 26 yıl sonra son bulduğunu anımsatan Sancak, şampiyonluk mücadelesinde teknik direktör Samet Aybaba’nın tecrübesine dikkati çekti. Sancak, Süper Lig’de kalıcı olmak istediklerini belirterek, “Takımdan ayrılan oyunculara, şampiyonluk mücadelesine sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Kalan oyuncularla kampa gireceğiz. Takım kaptanları Gökhan İnler ve Volkan Şen şu an bizimle” açıklamasında bulundu ve ekledi:

‘Welbeck pahalı geldi’

“Balotelli’ye teklifte bulunduk, bekliyoruz. Transferin sonuçlanması uzun sürer, hemen beklemeyin. Bitirmek için uğraşıyoruz. Welbeck gündemimize geldi ama pahalı, alamayız. Mehmet Topal transferi gündemimize hiç gelmedi. Kalecilerle ilgili alternatiflerimiz var. Transferle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Genç, koşan, mücadele eden bir takım oluşturmayı düşünüyoruz. Transferde isimleri paylaşamayız.”



