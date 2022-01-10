Adana Demirsporlu Younes Belhanda: Kalıcı olmak istiyoruz

Süper Lig 'in 20. haftasının kapanış maçında Adana Demirspor deplasmanda Fenerbahçe 'yi, Gökhan İnler ve Younes Belhanda'nın golleriyle 2-1 devirdi. Galibiyet golünü atan Belhanda maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çok sevinçli olduğunu kaydeden Faslı yıldız, "Galibiyet golü için çok mutluyum. Sadece gol için değil takım olarak da galip geldiğimiz için mutluyum. Bu hafta bu maç için hazırlandık ve kazandık. Bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Bunu da böylece gösterdik. Bütün maçlara aynı şekilde hazırlanıyoruz. Büyük maçlarda ise motivasyon kendiliğinden geliyor" dedi.