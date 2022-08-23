3 farklı dönemde Galatasaray 'da kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında Adana Demirspor'a kiralanan Henry Onyekuru, Fenerbahçe maçının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sarı-Lacivertliler'in 4-2 kazandığı ve ilk düdükten, son düdüğe kadar gergin geçen mücadelede önce Younes Belhanda korneri kullanırken Fenerbahçe taraftarına 4 yıldız işareti yaptı.

Ardından Mavi Şimşekler, Onyekuru'nun asistinde Artem Dzyuba ile 2. golü bulunca Nijeryalı futbolcu sevincini Sarı-Lacivertli tribünlere doğru yaşadı ve 'Ağlama' hareketi yaptı. Başarılı kanat oyuncusunun bu sevinci çok tepki görürken, yıldız isim son düdüğün ardından da flaş bir paylaşımda bulundu.

3.5 milyon takipçili sosyal medya hesabından sevinç fotoğrafını paylaşan Onyekuru, '4. yıldızı alana kadar sakin olun' notunu düştü. Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarları çok kızdırdı.

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İşte o paylaşım: