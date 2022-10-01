Milli ara dönüşünde lider Adana Demirspor takipçisi Galatasaray 'ı ağırladı. Zorlu mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Lacivert-Siyahlılar'da eski Galatasaraylı yıldız Henry Onyekuru karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı futbolcu, "Maç başlamadan 3 puan istiyorduk ve bu açıdan üzgünüz. Futbolda bazen istedikleriniz olmuyor. Bu maç da öyleydi. 10 kişi kaldık ve sonrasında savaştık. Bu maçtan 1 puanla ayrıldık, mutluyum. Galatasaray'a karşı oynamak değişikti. Sahaya çıktığımda her zaman kazanmak için her şeyi yapıyorum. Bu aynı şekilde devam edecek" şeklinde konuştu.











