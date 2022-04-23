Adana Demirsporlu Gökhan İnler: Daha bitmedi!

Süper Lig 'de Avrupa Kupalası bileti almak için mücadele eden Adana Demirspor, şampiyonluğa koşan Trabzonspor 'a karşı 3-1'lik yenilgi aldı. Mağlubiyetin ardından kaptan Göhhan İnler karşılaşmayı değerlendirdi.

Şanslarının devam ettiğinin altını çizen İnler, "Çok iyi hazırlandık, birkaç bölümde maça giremedik. Bu zorlu maçlarda 2-0 gerideyken maça ortak olmak kolay olmuyor. Daha bitmedi. Giresunspor maçından hayırlısıyla galibiyetle ayrılırız. Çok erken gol yedik, frenliyor biraz. Elimizden geleni yaptık. Trabzonspor bu sezon iyi işler yaptı. Abdullah hoca da tanıdığım bir hoca. Çok çalışıyor, emeği çok, onlar için de hayırlısı olsun" açıklamasında bulundu.







