Süper Lig 'in iddialı ekiplerinden Adana Demirspor, sezon başında Tayyip Talha ve geçtiğimiz günlerde de Samet Akaydın'ın takımdan ayrılmasının ardından düğmeye bastı. İşte detaylar...

MURAT SANCAK İSYAN ETTİ

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murta Sancak, kendisine 75 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin TL para cezası veren PFDK'ya, "Bu cezalar beni yıldırmaz" dedi. Murat Sancak, verilen cezaya sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Sancak, ''Bu cezalar beni yıldırmaz, sadece ve sadece adalet sağlanana kadar daha yüksek sesle bağıracağım, hakkımızı helal etmeyeceğim, hakkımızı gasp edenlere iyi dileklerde bulunmayacağım, her şartta her ortamda adalet diye söyleyeceğim, sadece bize değil, her takım için. Noktalı virgül" ifadelerini kullandı.

HULK BOMBASI!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Brezilyalı yıldız Hulk'un transferindeki son gelişmeleri anlattı. Sancak, Hulk'un transferine yönelik sorulara şu sözlerle yanıt verdi: Hulk'la görüşmeler yapıldı, yapılmadı değil. Kulübü var, sözleşmeli oyuncu. Kulübünden geri dönüş olmadan bir şey diyemeyiz. Kendisiyle pazarlığı yapmak için kulübüyle görüşmek gerekiyor, daha kulübüyle görüşmedik.

ANKARAGÜCÜ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Adana Demirspor, yarın sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Mavi-lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig 'in 19. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını tesislerinde yaptı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, basına kapalı gerçekleştirildi. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da, idman öncesi oyuncularla bir süre sohbet etti.

MERT ÇETİN ADANA DEMİRSPOR'DA

Adana Demirspor ile 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzalayan milli futbolcunun satın alma opsiyonu da bulunuyor. Türkiye’ye gelecek olan 26 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

