Son olarak Karagümrük’ü de yenerek Süper Lig ’de zirve adayı haline gelen Adana Demirspor, gözünü ara transfer dönemine çevirdi. Çıtayı yükselterek yarışa ortak olmak isteyen Güney ekibi, transferde kesenin ağzına açacak. Mavi Şimşekler’in listesinde yine dünyaca ünlü yıldızlar var. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Adana Demirspor, Chelsea’nin bonservisine 40 milyon Euro ödediği Tiemoue Bakayoko’nun peşine düştü.

Adana Demirspor, en son bonservisine 40 milyon Euro ödenen Bakayoko’yu kadrosuna katmak için büyük çaba içerisinde.

İtalyan gazeteci Nico Schira’nın duyurduğu habere göre; Adana Demirspor, bonservisi Chelsea’de olan ve Milan’da kiralık olarak oynayan Tiemoue Bakayoko için ciddi şekilde devrede. Oynama şansı az olduğu için Milan’dan ayrılma kararı alan Bakayoko ile ilgili Demirspor’un teklifini yaptığı ve haber beklediği ifade ediliyor.







