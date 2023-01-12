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Adana Demirspor'dan Samet'e veda mesajı

Adana Demirspor, Fenerbahçe’ye transfer olan Samet Akaydın’a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

12 Ocak 2023, Perşembe 09:38 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor'dan Samet'e veda mesajı

Fenerbahçe , Adana Demirspor’da forma giyen Samet Akaydın’ı renklerine kattı. Sarı-lacivertlilerin, Samet ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalamasının ardından Adana Demirspor kulübü sosyal medya hesabında paylaşım yaparak başarılı futbolcuya teşekkür etti.


Kulüpten yapılan açıklamada, “Yaşanılan, yaşatılan her an iz bırakır. Bize bıraktığın her güzel anı, emek ve mücadele için teşekkürler. Yolun açık olsun” denildi.(İHA)

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