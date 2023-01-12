Fenerbahçe , Adana Demirspor’da forma giyen Samet Akaydın’ı renklerine kattı. Sarı-lacivertlilerin, Samet ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalamasının ardından Adana Demirspor kulübü sosyal medya hesabında paylaşım yaparak başarılı futbolcuya teşekkür etti.
https://twitter.com/AdsKulubu/status/1613193206312615938?cxt=HHwWhICyhZKrm-MsAAAA
Kulüpten yapılan açıklamada, “Yaşanılan, yaşatılan her an iz bırakır. Bize bıraktığın her güzel anı, emek ve mücadele için teşekkürler. Yolun açık olsun” denildi.(İHA)