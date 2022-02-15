Beşiktaş maçında Adana Demirspor taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı. 33 bin kapasiteli Yeni Adana Stadı'nda 26 bin 509 taraftar maçı izlemeye geldi.

Mavi-Lacivertliler yaptıkları koreografi ile Avrupa mesajı verdi. Koreografide kulübün efsane oyuncuları Demiryolları İşletmesi'nin önünde sembolize edilirken üzerinde UEFA arması ve Adana Demirspor armalı uçak bulunan büyük boy afiş açıldı.

Maraton tribününde de 'Yaşayan efsane geri döndü' yazılı afiş ile büyük boy Adana Demirspor arması açıldı.