Adana Demirspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig 'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan Kevin Rodrigues'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yayımladı.

Kevin Rodrigues, Adana Demirspor'un 3-2 kazandığı mücadelede takımının ilk golünü atmıştı.

Mavi Şimşekler, Trabzonspor maçında sakatlanan Kevin Rodrigues'in ciddi bir probleminin olmadığını ve tedavi için Fransa'da olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "12 Eylül Pazartesi günü sahamızda oynadığımız Trabzonspor maçının 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Kevin Manuel Rodrigues'in ciddi bir problemi olmadığını, Fransa'da tedavisini sürdüren oyuncumuzun tedavisini tamamladıktan sonra yarın Türkiye'ye döneceğini bilgilerinize sunarız." ifadelerine yer verildi.







