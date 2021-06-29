Adana Demirspor flaş hamlelere devam ediyor. Gündeminde dünyaca ünlü yıldızlar bulunan Lacivert-Mavililer, somut adımlar atmaya başladı. Güney ekibi, son olarak Lille forması giyen 37 yaşındaki stoper Jose Fonte ile anlaşmaya vardı. Portekizli yıldızın hafta içerisinde şehre gelerek imza atması bekleniyor. Lacivert-Mavililer’in bir diğer flaş adımı ise tanıdık. Geçen sezon Hatayspor formasıyla dikkatleri üzerine çeken David Akintola ile de yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. Adana Demirspor oyuncuyu 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katacak.

Kaptanla yola devam

Süper Lig ’de Samet Aybaba yönetiminde güçlü bir kadroyla başarı hedefleyen Adana Demirspor tecrübeli kaptanı Gökhan İnler’le de yoluna devam ediyor. Başarılı oyuncuya özellikle 1. Lig’den ve İsviçre kulüplerinden talipler vardı.