TFF 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor, deplasmanda İzmir ekibi Menemenspor'u 4-1 mağlup etti. Ligi 70 puanla şampiyon olarak kapatan ve 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, saat 02.15'te hava yolu ile İzmir'den Adana'ya geldi.

Adana Havalimanı'nda kendileri için hazırlanan üstü açık otobüse binen kafile, polis eskortuyla kentte şampiyonluk turu attı. Koronavirüs salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokağa dökülen Adana Demirspor taraftarları, yol kenarında meşaleler yakıp, futbolcuları selamladı. Kafileyi taşıyan otobüs, Atatürk Caddesi, Bülent Angın Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı ve Şehitler Bulvarı'ndan geçerek kulüp tesislerinde turu bitirdi. Tesislerde de konfeti ve meşalelerle karşılanan kafile için havai fişek gösterisi yapıldı.

Yönetim, teknik heyet ve futbolcular, marşlarla bir süre eğlenerek şampiyonluğun tadını çıkardı.

DHA