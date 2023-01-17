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Adana Demirspor'dan bir bomba daha! İşte transfer listesi...

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Adana Demirspor transferde hareketli günler yaşıyor. Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katan Adana Ekibi 4 transfer daha bitirmeyi planlıyor. İşte Adana Demirspor gündemine gelen ve bitmeye yakın diğer transferler...

17 Ocak 2023, Salı 09:48 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor'dan bir bomba daha! İşte transfer listesi...

Adana Demirspor'da transferde hareketlilik yaşanıyor. Süper Lig'in ilk yarısında dikkat çeken bir futbol ortaya koyan Montella'nın ekibi devre arası transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katması bekleniyor.


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Yağız Sabuncuoğlu on Twitter: "ÖZEL | Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ın durumunu yakından takip ediyor." / Twitter

SAMET AKAYDIN FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe , ara transferi Samet Akaydin ile açtı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi." Fenerbahçe bu transfer için Akdeniz ekibine taksitler halinde yaklaşık 4 milyon Euro ödeyecek. Samet Akaydin ise yarım sezon için 8 milyon TL alacak. 3.5 yıllık anlaşılan 28 yaşındaki futbolcunun maaşı her sezon artış gösterecek.


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YUSUF ERDOĞAN AÇIKLANDI

Trabzonspor 'da takımdan ayrılması gündeme gelen isimlerden Yusuf Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli oyuncu, Adana Demirspor'a transfer oldu. Bordo-Mavili kulüp Yusuf'un Adana Demirspor'a transfer olduğunu açıkladı. Trabzonspor'un anlaşmayı açıklamasının ardından Adana Demirspor da tecrübeli oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.


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HASAN ALİ GELİŞMESİ

Adana Demirspor yakın zamanda Medipol Başakşehir'in yollarını ayırdığı Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmaya çok yakın. Ligin ilk yarısında Başakşehir forması giyen 32 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığı kısa süre önce açıklanmıştı. Adana Demirspor'un tecrübeli futbolcu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Hasan Ali Kaldırım'la Galatasaray 'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.

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HULK BİTİYOR

Adana Demirspor asıl bombayı forvet bölgesi için patlatmaya hazırlanıyor. Rus golcü Artem Dzyuba ile yollarını ayıran ve golcü arayışı içinde bulunan Adana Demirspor Hulk ile her konuda anlaştı. 36 yaşındaki golcü için görüşmelerini sürdüren Adana ekibinin transferde son aşamaya geldiği belirtiliyor.

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ASIL BOMBA BAKAYOKO

Devre arası transfer dönemi hareketli geçmesi beklenen Adana Demirspor'da asıl bomba Milanlı Bakayoko. Bir dönem Galatasaray'ın transfer gündemine gelen 28 yaşındaki Fransız orta saha için girişimler devam ediyor. Milan'la zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Bakayoko bazı prosedürlerin devam ettiği ve transferin kısa süre içinde biteceği gelen haberler arasında.

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MİLAN 17 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Sezon başı hazırlık dönemi maçlarda oynayan yıldız futbolcu bu sezon Milan'la maça çıkamadı. Milan'ın zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle Chelsea'ye bu transfer için 17 milyon Euro ödemesi gerekiyor. Montella'nın istediği oyuncuyu Milan süre alması için Adana Demirspor'a göndermeye sıcak bakıyor.

Yakup Çınar

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