İtalyan yıldız Mario Balotelli cephesinden Adana Demirspor'a kötü haber... Başkan Murat Sancak, Balotelli transferinin olumsuz sonuçlandığını açıkladı.

Süper Lig 'in yeni ekibi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Evet arkadaşlar Balotelli ile ilgili arzumuz, isteğimiz menajerin talepleri nedeniyle gerçekleşmedi. Başka alternatiflere bakıyoruz, bu nedenle bu konuyu kapatalım."

Sancak, Adana Demirsporlu taraftarların merak ettiği soruları da yanıtladı. Başkan Murat Sancak'ın taraftarlara verdiği yanıtlar şu şekilde:

"Başkanım Junior Fernandes, Mehmet topal, Hugo Rodallega, Gökhan Gönül boşta ve kaliteli oyuncular. Bunlar takımımıza düşünülmelidir.

Murat Sancak: Hiç birisi gündemimizde değil"

"Boupenza'yı biz alsaydık o zaman çöp diyecektiniz, gelip atınca kıymete bindi"

"Balotelli kendisi kaybetti, dünyanın en iyi taraftarının futbolcusu olarak tarihe geçecekti..."

Murat Sancak: Kendisi gelmek istiyordu"

GOMIS VE BACCA OLMAYACAK

"Başkanım Gomis ve Bacca görüşülecek mi?"

Murat Sancak: İkisi de olmayacak"