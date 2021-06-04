26 yıllık özlemi sonlandıran ve Süper Lig 'e yükselen Adana Demirspor'da Hasan Kılıç, attığı 12 golle Mavi Şimşekler'in en skorer ismi olarak dikkat çekti, sezonun tamamlanmasıyla takımdan ayrıldı.

İsmi birçok TFF 1. Lig ekibi ile anılan tecrübeli oyuncu, 2014-2017 yılları arasında forma giydiği Samsunspor'la anlaşmaya vardı.

28 yaşındaki orta sahanın transferini resmi hesabından duyuran Samsunspor, şu ifadelere yer verdi:

Yuvana hoş geldin Hasan Kılıç. Kulübümüz, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ile 2+1 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.