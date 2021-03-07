Senelerdir 1. Lig'in en iyi kadrolarıyla mücadele eden Adana Demirspor, bir türlü aradığı Süper Lig hedefine ulaşamıyor. Bunun sebebi kuşkusuz ki bu kadrolara uygun bir hoca bulamamalarıydı. Mavi Şimşekler, geçtiğimiz haftalarada bu sezon 3. kez hoca değiştirirken, ilk kez doğru ismi getirdi: Samet Aybaba... Adana Demir, dün de kendileri gibi Süper Lig seviyesinde bir hocaya ve kadroya sahip olan Samsunspor deplasmanına çıktı. Böylesine iki köklü rakip karşı karşıya gelince beklentiler büyüktü. Maçın ilk tehlikeli atağında Adana Demir'de Sedat Şahintürk'ün pasında Pa Dibba, 12'de bitirici vuruşu yaptı: 0-1. Risk alan Samsunspor, rakip savunmayı bir türlü geçemedi. Mavi Şimşekler ise savunma arkasındaki boşlukları değerlendirmeye çalışırken, farkı açma fırsatlarını kullanamadı.

Senaryo değişmedi

İkinci devrede de senaryo değişmedi. Ertuğrul Sağlam'ın ekibi, organize olmakta zorlandı. Kırmızı-Beyazlılar, kapalı savunma karşısında etkili olmayı başaramadı. Adana Demir ise oyun disiplininden asla kopmadı. 80'de kontratakta topla buluşan konuk ekipte Emircan Altıntaş, fişi çekti: 0-2. Oyun planına sadık kalan Mavi Şimşekler, zafere uzandı. 4. sıraya yükselen Adana Demir, yeniden Süper Lig'in en büyük adaylarından biri olduğunu gösterdi. Gelecek hafta İstanbulspor'u yenerlerse, 3. sıraya yükselecekler. Samsun'un kredisi ise tükenme noktasına geldi. Artık hata yapma lüksleri yok.

Mertcan Polat