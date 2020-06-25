Adana Demirspor’da yüzler gülüyor

TFF 1’inci Lig’in 30’uncu haftasında evinde Giresunspor’u ağırlayacak olan Adana Demirspor’da teknik direktör Cüneyt Dumlupınar açıklamalarda bulundu. Dumlupınar, "Takım ruhunu sahaya yansıtan takımıma teşekkür ediyorum. Önümüzde çok zorlu bir Giresunspor karşılaşması var. Her maça final olarak bakıyoruz. Ve ilk önceliklimiz Giresunspor’u mağlup etmek. Futbolcularıma güveniyorum" diye konuştu.

Adana temsilcisinde başkan Murat Sancak ise açıklamasında, "En büyük desteğimiz taraftarımız. Onlar tribünde olmadığı zaman eksik oluyoruz. Ama biliyoruz ki her zaman bizim yanımızdalar. Dualarını eksik etmesinler. Bu takım bu sene Süper Lig’e çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.