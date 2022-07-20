Adana Demirspor savunmasına Ukrayna’dan takviye yaptı. Akdeniz ekibi, Yaroslav Rakitskiy’yi kadrosuna kattı. Mavi Şimşekler, Ukraynalı stoper ile 1+1 yıllığına anlaştı. 32 yaşındaki savunmacıyla sözleşme imzalandı. Shakthar Donetsk altyapısından yetişen Rakitskiy, 2019’dan beri formasını giydiği Zenit’ten mart ayında ayrılmıştı. Yaroslav Rakitskiy, Ukrayna Milli Takımı’nın formasını 54 kez giydi, 4 gol attı. Adana Demirspor daha önce Ali Yavuz Kol, Arda Okan Kurtulan, Henry Onyekuru, Goran Karacic, Jovan Manev, Abdurrahim Dursun, Badou Ndiaye, Kevin Rodrigues ve Yusuf Sarı’yı renklerine bağlamıştı.

Sancak’tan transfer şov

Güney ekibi geçen sezon kiralık olarak takımın formasını giyen kaleci Arijanet Muriç için de hâlâ devrede. Manchester City’den bu sezon kiralama şartlarının ağırlaşması nedeniyle, transferi bir süredir askıda tutan Şimşekler son bir girişim daha yapacak. Adana Demirspor’u uzun yıllar sonra Süper Lig ’e çıkaran ve ilk sezonunda kalıcı hale getirmeyi başaran başkan Murat Sancak, bu sezon da kadro planlamasıyla ve takıma kazandırmayı başardığı isimlerle alkış alıyor.