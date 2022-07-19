Defans hattını güçlendirmeye çalışan Adana Demirspor’da, Ukraynalı Milli stoper Yaroslav Rakitskiy gündeme gelmişti. Ukraynalı stoperin İtalya kampına takımla birlikte katılması bekleniyordu. Adana Demirspor, Ukraynalı savunmacının transferi için son detayları görüşüyor. Ancak oyuncuya eski kulübü Shakhtar'ın talip olması transferin gecikmesine neden oldu. Oyuncuya olan teklifini yineleyen Adana Demirspor, beklediği yanıtı alamazsa listesindeki diğer alternatiflere yönelecek. Shakhtar Donetsk altyapısında futbolculuk kariyerine başlayan Ukraynalı oyuncu, daha sonra Zenit’e transfer oldu. Zenit, Yaroslav Rakitskiy için 2018-2019 sezonu devre arasında 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.