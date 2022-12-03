Süper Lig ’de sezonun flaş ekiplerinden Adana Demirspor’da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Dünya Kupası arasına üçüncü sırada girmeyi başaran Adana ekibinde, takımın önemli yabancılarından biriyle daha yollar ayrıldı.

İlk olarak Dzyuba gitmişti

Adana Demirspor, sezon başında ismi birçok Türk ekibiyle anılan Artem Dzyuba’yı kadrosuna katarak önemli bir transfer hamlesi gerçekleştirmişti. Rus golcü ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklanmıştı.

Tecrübeli oyuncu, Adana Demirspor’da aradığı şansı bulamadı. Süper Lig’de 4, Türkiye Kupası’nda 1 maçta forma giyen Dzyuba, 1 gol atabilmişti.

Dzyuba’nın Adana Demirspor macerası beklenilen şekilde geçmedi ve 7 Kasım’da Rus golcü ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Montella böyle cevaplamıştı

O dönemde Artem Dzyuba’nın ayrılığının gerekçesi sorulan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, alınan kararın kulüp ile oyuncu arasında olduğunu belirtmiş ve kendisinin burada çok alan bulabileceğini hissetmediğini ifade etmişti.

Bir ayrılık daha!

Adana Demirspor’da sezon içerisinde bir ayrılık daha yaşandı. Artem Dzyuba’nın Zenit döneminden takım arkadaşı Yaroslav Rakitskyi de kulübe veda eden bir diğer isim oldu.

Resmen açıklandı

Adana Demirspor, Ukraynalı savunmacı ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını resmen açıkladı.





O da beklentileri karşılayamadı

Yaroslav Rakitskyi, sezon öncesi Adana Demirspor’un flaş transferlerinden biri konumundaydı. Fakat sezon içerisinde sergilediği performans, beklentilerin altında kaldı.

Süper Lig’de 8 maçta forma giyen Ukraynalı oyuncu, 4 kez sarı kart görürken 2 kez de kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Yerli tandem ile devam

Adana Demirspor’da teknik direktör Vincenzo Montella, Rakitskyi'nin cezaları nedeniyle takımı eksik bıraktığı dönemde stoper hattında Samet Akaydın ve Semih Güler ikilisini tercih etmeye başlamıştı. Samet Akaydın, sergilediği performansla milli takıma kadar yükselme başarısı gösterdi.