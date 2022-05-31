Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Adana Demirspor, ilk hamleyi kiralık sözleşmesi sona eren ve Galatasaray 'a dönen Yunus Akgün'ün yerine yaptı. Mavi Şimşekler, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Yusuf Sarı ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; ''Takımımız son olarak Çaykur Rizespor forması giymiş 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giydi. İlk yarıyı Trabzonspor 'da geçiren ve 15 maça çıkan Yusuf, ikinci devreyi ise Çaykur Rizespor'da tamamladı,13 maçta oynadı. 4 gol, 2 asistle oynayan başarılı oyuncu, önümüzdeki sezondan itibaren Adana Demirspor'un başarısı için ter dökecek.