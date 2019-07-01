Adana Demirspor-Ümit Özat birlikteliğinin sona ereceği iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Spor Toto 1. Lig'de geride kalan sezonda Özat önderliğinde Süper Lig şansını sonuna kadar zorlayan Adana ekibinin, teknik ekip ile ilgili radikal bir karar almayacağı duyuruldu.

Özat'ın, yeni sezonda da takımın başında olacağı ve Murat Sancak başkanlığındaki yönetim kurulunun planlarını bu doğrultuda yürüttüğü ifade edildi.

Ümit Özat önderliğinde daha iddialı bir kadro ile yeni sezona hazırlanmayı planlayan Adana Demirspor'un, kısa ve uzun vadeli planlamalarını yaptığı ifade ediliyor.

Hedef ilk iki

Başkan Murat Sancak ve çalışma arkadaşlarının da teknik direktör Ümit Özat'tan memnun olduğu, zorlu geçmesi beklenen yeni sezonda ligi ilk iki sırada bitirerek, doğrudan Süper Lig'e çıkma planları yaptıkları ifade edildi.

Son hafta play-off gelmişti

Ümit Özat’ın takımın başına geçmesiyle adeta dirilen Adana Demirspor, son ana kadar sürdürdüğü Play-Off yarışında mutlu sona ulaşmıştı. Ligin son haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1'le geçen Güney ekibi, gözünü Giresun'a çevirdi. Giresunspor’un da Altınordu’yu yenmesiyle birlikte Adana Demirspor mucizelere kalan Play-Off hayalini gerçekleştirdi. Güney ekibi, yarı finalde Hatayspor’la kozlarını paylaştı.

Adana'da oynanan ilk maç 0-0 sona erdi. Hatay'da oynanan maçta ise Adana Demir, son dakika da yıkıldı. Mücadele 2-2 devam ederken Hatayspor 90+6'da Mirkan Aydın'ın golüyle 3-2'yi yakaladı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Hatayspor 3-2 kazanarak adını finale yazdırmayı başarmıştı.



