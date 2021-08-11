26 yıl sonra Süper Lig özlemini dindiren ve Balotelli, Belhanda, Assombalongo gibi yıldız transferiyle ses getiren Adana Demirspor stopere de bir süperstar getirmenin peşinde... Uzun süredir Arsenal'den ayrılan Brezilyalı yıldız David Luiz ile pazarlıklarını sürdüren fakat bir türlü anlaşamayan Mavi Şimşekler rotasını Shkodran Mustafi'ye çevirdi. Schalke'den ayrılan ve bonservisini eline alan Alman savunmacı ile görüşmeler başladı.

Sancak da doğruladı

Kariyerinde Valencia ve Arsenal gibi devlerin de formasını giyen 29 yaşındaki oyuncuya duyulan ilgiyi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da açıkladı. Sancak, "Mustafi için resmi teklif yaptık. Teklifimizden sonra Mustafi ve babası İstanbul'a geldi ama şu ana dek maaş konusunda anlaşma sağlayamadık" dedi. İlk pazarlıklardan olumlu sonuç çıkmasa da tarafların en kısa zamanda bir kez daha bir araya geleceği öğrenildi.