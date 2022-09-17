Süper Lig 'in 7. haftasında Adana Demirspor, Antalyaspor'a konuk oldu. Mavi Şimşekler'de Yaroslav Rakitskyi kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Neler yaşandı?

Maçın 40. dakikasında hızlı gelişen Antalyaspor atağında Haji Wright'a kayarak müdahalede bulunan Rakitskyi, bariz gol şansını engellediği gerekçesi ile hakem Ali Palabıyık tarafından direkt kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

Galatasaray maçında cezalı

Sezon başında Adana Demirspor'a transfer olan ve Adana ekibiyle bugüne kadar 4 Süper Lig maçında forma giyen tecrübeli stoper, gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımının Milli ara sonrası Galatasaray ile karşılaşacağı maçta cezalı duruma düştü.



