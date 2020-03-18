TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, 34 yaşındaki tecrübeli forveti Mehmet Akyüz’ün 11 maçta 9 gollük performansıyla çıkışa geçti. Mavi- Lacivertliler’in ara transfer döneminde Süper Lig ekibi Denizlispor’dan takıma dahil ettiği Mehmet Akyüz, takıma büyük katkı sağladı.

Mehmet Akyüz, takımının deplasmanda Eskişehirspor’u 4-1 mağlup ettiği maçta da bir gol attı. Tecrübeli forvet, bu golle 11 maçta formasını giydiği Adana Demirspor ile 9 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Bu süreçte 2 golün de hazırlayıcısı olan Mehmet Akyüz, Adana Demirspor’un ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışta önemli rol oynadı. İlk yarıyı 8’inci sırada tamamlayan Adana Demirspor, 28. hafta sonunda 4’üncü sıraya yükseldi.